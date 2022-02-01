Минтранспорта Литвы о расследовании ICAO: Минск знал, что взрывного устройства в самолете нет

Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая расследует обстоятельства принуждения к посадке летевшего в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair в Минске, передан дополнительный материал, доказывающий, что белорусские службы знали, что взрывного устройства на борту самолета нет, сообщило Министерство транспорта Литвы.

Это доказывают представленные на заседании совета ICAO 31 января дополнительные данные правоохраны Польши, сообщило во вторник министерство.

"Команде расследователей ICAO передана из Польши дополнительная информация, в которой представлены сделанные контролером полетов в Минске записи с вышки центра контроля воздушного движения, доказывающие, что белорусские службы знали, что взрывного устройства в самолете нет. Это показания того самого сотрудника аэропорта Минска, опросить которого команда расследователей ICAO не могла во время своего визита в Беларусь", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из этих показаний и видеоматериала следует, что на вышке управления полетами в аэропорту Минска, помимо сотрудников службы воздушной навигации, находились и посторонние лица, которые давали указания сотрудникам аэропорта.

Расследование ICAO было начато после того, как 23 мая прошлого года летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair со 126 пассажирами на борту был принужден к посадке в Минске, где были задержаны блогер Роман Протасевич и его подруга. Во время этого инцидента в воздух был поднят истребитель.

Взвесив данные отчета расследователей, совет ICAO констатировал, что ложная тревога из-за взрывного устройства на борту была поднята намеренно, обратил внимание, что предоставление недостоверной информации, представляющей угрозу для безопасности самолета во время полета, является нарушением Монреальской конвенции, и решительно осудил такие действия.

ICAO обнародовала отчет о расследовании инцидента 17 января, однако после получения дополнительных данных продлила его.

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