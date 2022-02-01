В Беларуси рассказали про ответ Литве за прекращение транзита калия

Беларусь примет в отношении Литвы ответные меры, если в ближайшие дни не будет в положительном ключе решен вопрос с транзитом белорусской соли через территорию этой страны. Об этом журналистам заявил глава правительства Беларуси Роман Головченко.

— Что касается ответных мер — они будут жесткими, президент об этом сказал. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято. Оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы. Мы предложили литовским коллегам диалог по этому вопросу. Дверь никогда не закрыта. Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения.

Головченко заявил, что Литва нарушила межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении, а также документы о транзите, касающиеся стран, не имеющих выхода к морю.

— Искали решение, как наказать Беларусь, а наказали сами себя. И так не блестящая экономика Литвы сейчас несет большие потери, в частности транспортный сектор, — отметил премьер.

По словам Головченко, Беларусь к этой ситуации готовилась и переориентировала транзит на Россию. Потери белорусских производителей из-за увеличения маршрута компенсирует рост цен на продукцию на мировых рынках, уверен он.

— Более того, мы взыщем штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов. Уже соответствующее исковое заявление подано в литовский суд. Взыщем с них также и упущенную выгоду, а это большие суммы.

Роман Головченко также сообщил, что Литве предложены варианты выхода из создавшейся ситуации, если ответ в ближайшие дни не будет получен, то Беларусь введет ответные меры.

— Это будут не санкции. Это будут ответные защитные меры, — подчеркнул он.

Литва остановила транзит калийных удобрений из Беларуси с 1 февраля. Накануне Александр Лукашенко заявил, что если Литва продолжит "давить Беларусь", то "мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются".

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