Литву и Россию связывают тесные торговые отношения: что планирует делать бизнес

Литовские товары составляют лишь небольшую часть (1/10) всего экспорта в Россию, поэтому закрытие этого сектора больше всего скажется на логистике, например, на перевозчиках по дорогам и железной дороге. Из России импортируют в основном минеральное топливо, т.е. нефтепродукты и газ, поэтому блокада может коснуться компаний, использующих это топливо.

По данным МИД, в 2020 году торговый оборот между Литвой и Россией составил 6,46 млрд. евро, в списке это был крупнейший партнер. В Литве экспорт составил 3,83 млрд. евро, импорт – 2,63 млрд. евро.

Однако экспорт литовских товаров составил всего 304 млн. евро. Экономист агентства коммуникаций Brandonomika Александр Изгородин сказал, что похожие тенденции просматривались на протяжении 11 последних месяцев.

"Экспорт литовских товаров в Россию занимал только 17-е место в числе крупных экспортных рынков Литвы. Речь идет о произведенных в Литве товарах, которые экспортируют в Россию.

Прямые убытки Литвы в случае российско-украинской войны или ухудшения отношений с Россией, будут небольшими. Одна из причин - нам на самом деле нечего предложить России. Наши экспортеры почти не производят товары, которые непосредственно потребляются. Наша промышленность производит товары промежуточного использования, например, разные компоненты – они российским потребителям не нужны.

Что касается реэкспорта, да, за 11 месяцев прошлого года Россия заняла первое место в структуре реэкспортных рынков. Это значит, что через Литву в Россию проходит много товаров, которые не имеют ничего общего с литовскими производителями. Однако эти товары имеют много общего с теми, кто их транспортирует, это логистические компании, перевозчики.

В случае конфликта больше всего пострадают именно логистические компании, склады, перевозчики. Кроме того, железная дорога", – сказал он Delfi.

Представитель ассоциации Linava Андрюс Бурба сказал, что сегодня можно сказать только, что если временно или надолго из-за возможных санкций в отношении России будут нарушены маршруты, то пострадает транспорт и логистика обеих стран.

Бурба прибавил, что транзитные пути в разные страны идут и через Литву, и через Россию.

"Через Россию ведут пути в страны Центральной и Средней Азии, куда везут грузы заказчикам, а через Литвы перевозчики едут в Калининградскую область, в другие страны Европы.

Это значит, что ущерб будет огромным – транспортный сектор пострадает в обеих странах", – прибавил представитель Linavа заметив, что потери будут огромными.

Представитель компании LTG Cargo "Литовских железных дорог" Котрина Дзикарайте сказала Delfi, что в долгосрочной стратегии компании предусмотрена диверсификация деятельности и расширение в Западную Европу.

Она указала, что в 2020 г. в Россию перевезли 14,4 млн. тонн грузов, а в 2021 г. – 14,3 млн. тонн.

"Большую часть этого грузопотока составил транзит поездов в Калининградскую область, соответственно 10,2 и 11 мн. тонн", – заметила Дзикарайте.

Она прибавила, что в 2022 г. грузопоток должен составить 11 мн. тонн. Для сравнения, в 2022 г. всего планируют перевезти 38,8 млн. тонн грузов, значит грузы в Россию составят 28,4% всех грузов.

Изгородин согласен с тем, что теоретически могут возникнуть проблемы у компаний, которые используют нефтепродукты и российский газ.

Ранее сообщалось, что нефть использует Orlen Lietuvaа, а газ – Achema.

Представитель Achemos Йолита Мацялите сказала, что пока может сказать только, что компания будет работать в установленных условиях, которые от самого предприятия не зависят. "Бизнес всегда ищет альтернативы, они у него есть", – заметила она.

Delf неделю назад обращался за комментарием в Orlen Lietuva, но пока его не получил.

По данным Департамента статистики, в ноябре 2021 г. из России импортировали минеральное горючее (масла; битум; минеральный воск) на 441,62 млн. евро.

Кроме того, импортировали удобрения за 26,5 млн. евро, древесный уголь) – 16,61 млн. евро, пластик и изделия из него – 13,07 млн. евро.

Директор Agrokoncernаs Эдгарас Шакис сказал Delfi, что их компания всегда готова реагировать на изменение на рынке, включая санкции.

"Если введут санкции в отношении России, компания, конечно же, будет их соблюдать и будет покупать удобрения у других стран. Конечно, это скажется на и без того высоких ценах на удобрения, поскольку в других странах удобрения намного дороже", – заметил он.

Директор Литовской ассоциации инженерно-технологической промышленности Дарюс Ласёнис заметил, что сейчас сложно предугадать, будут ли сбои с поставками металла и другого сырья, поскольку пока нет конкретной информации по возможным санкциям.

"Однако ясно, что подобные санкции могут сказаться на деятельности компаний, зависящих от поставок из России. Обычно у компаний есть несколько альтернативных поставщиков, поскольку пандемия COVID19 преподнесла компаниям урок и они его выучили", – сказал он.

Изгородин отметил, что нефть также можно импортировать из других стран.

"Приложив некоторые усилия, мы могли бы найти замену российской нефти. Конечно, это стоит денег. Цен на нефть на рынке составляет 90 долларов за баррель, а это значит, что это сырье – российское или нет – будет дорогим", – заметил он.

В прошлом году в Россию экспортировали безалкогольные и алкогольные напитки и уксус за 4,3 млн. евро.

Директор Литовской ассоциации производителей и импортеров алкогольных напитков Мантас Закарка сказал, что ограничения в любом секторе могут коснутся любой продукции.

"Мы не знаем, какими могут быть санкции, поэтому не хотим спекулировать на тему влияния экспорта алкогольной продукции. Литовские производители каждый в отдельности оценивают риски, связанные с российским рынком, однако возможные санкции не будут иметь критического воздействия на компании", – заметил он.

Представители ассоциации "Литовские напитки" сказали Delfi, что их члены вообще не зависят от российского рынка.

"Может и были эпизодические вывозы продукции, но это не главный рынок для наших компаний", – заметили они.

Изгородин сказал Delfi, что, по его оценке, самая большая угроза для Литвы, если говорить о возможном российско-украинском конфликте - это рост цен на газ и электроэнергию.

"Если Россия ограничит поставки газа в Европу, то могут вырасти цены на нефть, поскольку в Европе начнут импортировать больше нефти. Ее будут использовать для отопления", – пояснил он.

В конце января между НАТО и Россией установились напряженные отношения из-за того, что Россия стянула войска к границе с Украиной, возникли подозрения в связи с тем, что может возникнуть вооруженный конфликт.

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