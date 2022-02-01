В интернете делятся призывом блокировать движение в центре Вильнюса с помощью тягачей

Жители, вдохновленные протестами дальнобойщиков против ограничений, связанных с Covid-19 в Канаде, в интернете призывают блокировать 7 февраля движение в столице с помощью тягачей.

Правда, пока ни Вильнюсский муниципалитет, ни муниципалитет Вильнюсского района не получали заявки на проведение акций протеста.

Пока эту возможность обсуждают в интернете. 7 февраля выбрано не случайно. Именно в этот день организовать протесты против ковидных ограничений призывают всех водителей в Европе, 14 февраля призывают провести массовый поход фур на Брюссель.

"Надо заблокировать Вильнюс через ул. Гележинё Вилко и в центре у парламента", – такие призывы размещают в группе распространителей теорий заговора и сочувствующих Союзу семей в Telegram "Конвой свободы Вильнюс".

"Я предлагаю в обоих направлениях как Укмергес, так и Гележинё Вилко. Выехать в 7:15 и ехать по обеим полосам со скоростью 20-30 км/ч", – предлагает другой участник.

Присоединиться к этой группе призывают и в других группах на Telegram.

Internete platinami raginimai sunkvežimiais blokuoti eismą Vilniaus centre Foto: DELFI

Идеологи "Конвоя свободы" в Вильнюсе говорят о том, что для достижения цели достаточно и 100 водителей большегрузных машин.

"Менты не прогонят со своими тральчиками, это многих заставит задуматься. Хорошие слоганы на фуры. Придумаем, как доставить еду и админ придумает страницу для фонда", – пишут в группе на Telegram.

"Транспортный сектор находится на грани выживания, неужели не примет участие ради всех нас", – пишет Stasys už Lietuvą.

Похоже, что эту акцию планируют сделать протестом "против всего".

Internete platinami raginimai sunkvežimiais blokuoti eismą Vilniaus centre Foto: DELFI

"Есть возможность начать новое движение против всей лжи и LRT, против дедушки с внуком, против всего! Можете обсуждать свои условия с трезвыми, здравомыслящими людьми! Это соберет здесь больше людей, которые сейчас разрознены. Это возможность объединения Литвы! И эти купленные отбросы, сатанисты у власти не смогут сбежать. Будут люди в Брюсселе, надо начать это в каждой столице, включая Вильнюс", – пишут в Telegram.

Правда, среди участников дискуссии есть и те, кто делится пессимистическими настроениями. Люди сомневаются, что в акции будут участвовать водители тягачей, ведь это в основном украинцы и жители стран Средней Азии. С другой стороны, маловероятно, что главы компаний разрешат своим работникам ездить, где им вздумается на рабочих машинах.

В Telegram предлагают ехать 14 февраля в Брюссель. Делятся фотографиями из Канады.

"Предлагаем не концентрироваться на фурах. У нас практически нет фуристов на своем транспорте... есть лишь работяги. Ну и ладно, какая разница, на каких колесах ехать, главное - ехать", – писал один из участников дискуссии.

Internete platinami raginimai sunkvežimiais blokuoti eismą Vilniaus centre Foto: DELFI

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