Полиция сообщила о том, какие рейды ждут литовских водителей в феврале

Литовская полиция рассказала, какие рейды и проверки ждут водителей в феврале.

На странице Литовской полиции в фейсбуке сказано, что проверки начнутся с 1 февраля.

1–4 февраля - полиция будет следить за использованием ремней безопасности, детских кресел, шлемов (это касается велосипедистов). Кроме того, полицейские много внимания будут уделять хулиганскому и опасному вождению, маневрированию, обгону в запрещенных местах, пересечению перекрестков, соблюдению сигналов светофора.

7–13 февраля будут проверять водителей большегрузных машин и автобусов.

9–11 и 26–28 февраля будут следить за поведением пешеходов, велосипедистов (будут контролировать использование светоотражающих жилетов).

16–19 февраля будут проверять водителей - машин, велосипедов, водителей самокатов на трезвость.

21–25 февраля – будут проверять, как водители ведут себя перед нерегулируемыми светофорами перекрестками.

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