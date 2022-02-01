В грузовых поездах из Беларуси обнаружено контрабандных сигарет на 2,5 млн евро

В конце января литовские пограничники обнаружили в различных поездах, прибывающих из Беларуси, контрабандные сигареты на 2,5 миллиона евро.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) на вторник, в конце января, в ходе операций в Паневежисе, Кедайняй и Утене в руки пограничников попало почти 750 тысяч пачек сигарет. Стоимость сигарет, ввезенных контрабандой из Беларуси на поезде, превышает два с половиной миллиона евро.

20 января сотрудники СОГГЛ вместе с представителями компании ЛЖД обнаружили в вагонах стоявшего в Паневежисе товарного поезда 226,5 тыс. пачек белорусских сигарет NZ Gold, NZ 8 и NZ 10. Сигареты были спрятаны в жестяные листы под каменной крошкой.

В результате задержаны трое граждан Беларуси и 41-летний литовец, проживающий в Лаздийском районе.

21 января литовские пограничники вместе с работниками ЛЖД также осмотрели вагоны товарного поезда, стоявшего в Кедайняй, уже имея информацию о том, что в нем может быть спрятан контрабандный груз. Здесь в пяти вагонах со щебнем были обнаружены пакеты, завернутые в листовой металл. В них пограничники обнаружили 175 тысяч пачек сигарет Fest и Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями.

Еще одна успешная операция была проведена криминалистами СОГГЛ 26 января. Тогда в Утене осмотрели вагоны прибывшего из Беларуси поезда с грузом щебня. В них было обнаружено 643 заводских ящика с белорусскими сигаретами.

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