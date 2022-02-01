"Карта коррупции 2021": в прошлом году взятку давали 10% жителей Литвы

Каждый десятый опрошенный житель Литвы сказал, что в прошлом году давал взятку - этот показатель не меняется на протяжении нескольких лет, и каждый пятый говорит, что дал бы ее, если бы это помогло решить его проблемы, свидетельствует исследование "Карта коррупции в Литве 2021", проведенное по инициативе Службы спецрасследований (ССР).

Согласно данным исследования, опубликованного во вторник, за последние 12 месяцев 10% респондентов давали взятки, среди глав компаний этот показатель составил 5%, а среди госслужащих – 2%, по сравнению с 2020 годом положение существенно не изменилось.

"Новейшие данные показывают, что оценка коррупции как актуальной проблемы в Литве за последние годы существенно не изменилась. Это может быть сигналом для секторов, которые постоянно определяются как наиболее коррумпированные, — пора предпринять более решительные действия для создания среды, устойчивой к коррупции", — заявил директор ССР Жидрунас Барткус.

Большинство респондентов (65%) считает, что взятка помогает решить проблемы, и одна пятая часть населения заявила, что дала бы взятку, чтобы решить свои проблемы, еще 39% сказали, что это зависело бы от обстоятельств. Самим респондентам предлагали взятку в 4% случаев.

По сравнению с предыдущими годами меньше бизнес-лидеров согласны с тем, что взятка помогает решить проблемы — 41% против 44% в 2020 году.

9% руководителей компаний дали бы взятку, еще треть сделает это в зависимости от обстоятельств. При этом пятая часть госслужащих указала, что взятка помогает решить проблемы (в 2020 году таковых было 24%).

Основными причинами несообщения о коррупции в 2021 году оставались страх пострадать, отсутствие веры в то, что отдельные лица будут осуждены, вера в то, что все знают о коррупции, но не сообщают или нехватка знаний для распознания коррупции.

По данным СРР, сектор здравоохранения остается сферой, где население наиболее подвержено риску вымогательства взятки и взяточничеству, и в последние годы наблюдается рост опыта коррупции.

По мнению жителей и руководителей компаний, наиболее коррумпированными учреждениями являются медицинские учреждения, суды, Сейм, муниципалитеты и партии.

Исследование "Карта коррупции Литвы в 2021" было инициировано ССР и проведено центром изучения общественного мнения и рыночных исследований Vilmorus. В ходе опроса в сентябре-ноябре 2021 года было опрошено 1005 жителей Литвы, 503 руководителя предприятий и 697 государственных служащих.

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