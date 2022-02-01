Это обойдется бюджету почти в 23 млн евро.
"Льготный НДС в размере 9%, который сейчас применяется, будет компенсироваться за счет госбюджета и для населения сократится до нуля. Это означает, что жители в этот отопительный сезон не будут платить НДС за центральное отопление", – заявила министр на пресс-конференции во вторник.
По ее словам, льгота будет действовать с 1 января до конца апреля.
Сейчас тариф НДС на отопление составляет 9%.
Скайсте также сообщила, что планируется выделить еще 35 млн евро помощи жителям на установку солнечных батарей.
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