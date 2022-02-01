Министр финансов Литвы: предлагается временно применять нулевой тариф НДС на отопление

В связи с тем, что в этом отопительном сезоне рекордно выросли счета за отопление правительство Литвы предложит ввести для населения нулевой тариф налога на добавочную стоимость (НДС) на отопление, сообщила во вторник министр финансов Гинтаре Скайсте.

Это обойдется бюджету почти в 23 млн евро.

"Льготный НДС в размере 9%, который сейчас применяется, будет компенсироваться за счет госбюджета и для населения сократится до нуля. Это означает, что жители в этот отопительный сезон не будут платить НДС за центральное отопление", – заявила министр на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, льгота будет действовать с 1 января до конца апреля.

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Сейчас тариф НДС на отопление составляет 9%.

Скайсте также сообщила, что планируется выделить еще 35 млн евро помощи жителям на установку солнечных батарей.

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