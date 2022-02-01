Читательница портала побывала в Польше: если сейчас такие цены, то что ждет с 1 февраля?

С 1 февраля в Польше временно отменен НДС на продукты питания и снижены акцизы на горючее. Надеются, что в Польшу станет приезжать больше жителей Литвы. Однако литовцы ездили в Польшу за покупками и до февраля, похоже, что даже с НДС цены там ниже, чем в Литве.

В редакцию Delfi написала читательница Виктория, которая рассказала о своей первой поездке за покупками в Польшу.

"Мы раньше никогда не ездили за продуктами в Польшу, только слышали, что цены там намного ниже. Я относилась к этому скептически, думала, что ради покупок ехать в такую даль не стоит, однако один раз я пошла в магазин и заплатила за те же продукты почти в два раза больше обычного. Некоторые товары стали роскошью, поэтому мы с мужем решили съездить к соседям.

Конечно, разумнее было бы ехать с 1 февраля, когда снимут НДС, но у нас закончились запасы некоторых продуктов, да и людей в феврале будет больше, поэтому мы решили съездить раньше. В Польше все стоило на несколько центов дешевле, чем в Литве со скидками. Мы покупали основные продукты: мясо, макароны, молочные товары, мороженные продукты, подгузники, бытовые товары, чистящие средства, порошки, гигиенические средства. Больше всего удивили цены на бытовые и гигиенические товары. Например, ополаскиватель для полости рта тот же, что и в Литве, в Польше стоил 2, а в Литве – 7 евро. Подгузники были на 3 евро дешевле. В Польше товары для детей намного дешевле, чем в Литве, это нас порадовало. Детский шампунь там стоит намного дешевле (в Литве 7, в Польше – 2,5 евро), молочные смеси на 3 евро дешевле.

Цены на продукты в среднем были на 30 евроцентов - несколько евро дешевле, Например, тот же майонез, который мы после Нового года покупаем в Литве за 4 евро, в Польше стоит 2 евро. Курятина на 1,5 евро дешевле. Мясные изделия, для сравнения: у нас на рынке такое же копченое изделие стоит 12,99 евро за кг, а в Польше 7. Сливочное масло 82% жирности у нас стоит около 2 евро, в Польше была акция, цена была меньше 1 евро. Да, конечно, в Литве мы столько продуктов за раз не купили бы, стоило бы дорого. Во время поездки мы купили больше непортящихся товаров или товаров с большим сроком годности. Мы привезли полный багажник, это стоило нам 200 евро", - рассказала

жительница Каунаса.

В Литве это стоило бы 300 евро, а в Польше около 200. Читательница сэкономила 100 евро, в Польше цены в среднем на 34% меньше.

"После того как мы сэкономили 100 евро, в основном на бытовых товарах, мы решили ездить в Польшу каждый месяц, особенно в то время, когда не будет действовать НДС. Если сейчас такие цены, то что будет в феврале?! Сейчас мы знаем, что брать, знаем, куда ехать", - писала Виктория.

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