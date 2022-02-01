В связи с прекращением транзита "Беларуськалия" в Клайпеде – тишина и неопределенность

В связи с прекращением Литвой длившегося более десятилетия транзита продукции крупнейшего белорусского производителя и экспортера калийных удобрений "Беларуськалия", шедшего от белорусской границы до Клайпедского порта, предприниматели отмечают, что ситуация остается неясной, а мэр города утверждает, что ощущает беспокойство компаний.

Игорь Удовицкий, являющийся крупнейшим акционером Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT), переваливающего по 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год, не комментирует ситуацию.

"У меня пока нет комментариев, так как ситуация до сих пор неясна", - сказал он BNS в понедельник, отвечая на вопрос, надеется ли он еще отгружать белорусские удобрения после 1 февраля и с какими грузами связано будущее компании.

Не хочет комментировать ситуацию и президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка.

"Мы узнаем об этих процессах из СМИ, а не из других источников, поэтому сегодня было бы сложно оценить будущее этих удобрений, не зная всех нюансов. Пока воздерживаемся от комментариев, сложно сказать что-то новое помимо того, что было сказано ранее", — сказал он.

Ранее в январе глава организации заявлял, что приостановка транзита белорусских удобрений будет означать значительные потери грузов в порту, что отразится на всей транспортно-логистической сфере, а внутренняя конкуренция в порту может усилиться.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас в понедельник сообщил BNS, что некоторые портовые компании обеспокоены прекращением транзита удобрений.

"Главное изменение в том, что через несколько часов это станет реальностью. Нет сомнений, что определенные процессы начнутся. Я вижу беспокойство портовых стивидорных компаний, может быть, не всех, но тех, которые связаны с перевалкой удобрений. Естественно, что они начинают жить совсем по другому календарю", — сказал Грубляускас.

По словам Грубляускаса, из общения с представителями порта чувствуется, что прекращение транзита "Беларуськалия" считается очень большой потерей для Литвы.

В последние годы через Клайпедский порт на суда погружалось около 10-11 млн тонн. удобрений "Беларуськалия" в год.

Для выполнения санкций США в отношении "Беларуськалия", объявленных в августе прошлого года и вступивших в силу 9 декабря, правительство 12 января подтвердило, что соглашение между "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) и белорусской компанией не отвечает интересам национальной безопасности и поэтому было расторгнуто с 1 февраля.

В Департаменте таможни Литвы сообщили BNS, что всего в понедельник через Литву проследовало 7 составов с 399 вагонами удобрений "Беларуськалия", последний из которых прибыл около 20.30.

По информации ЛЖД, порожние вагоны будут возвращены до конца недели. По данным на полдень понедельника, в Литве их было около 1 тысячи.

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