Re:Baltica: бизнесмены из Латвии и Эстонии получают выгоду от сделок с режимом Лукашенко

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica опубликовал исследование о том, как экспорт белорусских нефтепродуктов в Эстонию прошлом году достиг рекордно высокого уровня, несмотря на санкции Европейского союза (ЕС). От этого экспорта в выгоде остались причастные к балтийскому транзитному бизнесу предприниматели.

В 2020 году ЕС ввел жесткие санкции в отношении ближайшего окружения авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко после жестоких репрессий против людей, протестовавших против фальсификации выборов.

Год спустя торговля со странами Балтии оказалась на рекордно высоком уровне, а главным выгодополучателем стала Эстония. По сравнению с 2020 годом импорт нефтепродуктов увеличился втрое. Кроме того, около трети белорусской нефти, которая ранее предназначалась для латвийских портов, в 2021 году отправилась в Эстонию (стоимость латвийского импорта из Беларуси значительно увеличилась в прошлом году, но речь в основном идет о древесине).

Исследование, проведенное Re:Baltica, Delfi.ee и Белорусским центром расследований, выявило две причины произошедшего. Одной из них является тот факт, что торговля осуществлялась через сеть компаний, связанных с находящимся под санкциями Николаем Воробьем. Вторая — трюк с таможенными кодами, которые позволяют беспрепятственно продолжать торговлю.

В исследовании сообщается, что поезда, которые доставляют мазут из белорусского Новополоцка в Даугавпилс, по этому маршруту ходят регулярно. Оттуда они продолжают путь в Ригу, потом отправляются в Лугажи, который находится рядом с Валкой. Именно через это место поезд попадает в Эстонию, а бесчисленные цистерны с нефтепродуктами с помощью принадлежащего Эстонии предприятия Operail перевозятся в порт Мууга недалеко от Таллина.

Эксклюзивные права на экспорт нефтепродуктов из Новополоцка имеют две белорусские компании. Одна принадлежит государству, а другая, "Новая нефтяная компания" (ННК), находится в частной собственности. Главный акционер — Николай Воробей. ЕС его называет ведущим белорусским предпринимателем с интересами в нефтяной, угольной, банковской и других отраслях. Воробей поддерживает режим Лукашенко, в обмен на это получая налоговые льготы и другие привилегии. США называют его "энергетическим казначеем Лукашенко".

ЕС ввел санкции против ННК в июне 2021 года, поскольку блок считал, что единственная цель компании — обойти предыдущие санкции. Предоставленные ей исключительные права являются свидетельством тесного сотрудничества с властями и высочайших привилегий государства. ННК принадлежит Interservice. Предприятием владеет Воробей. Сообщалось также, что ННК связана с Алексею Алексину — еще одному известному бизнесмену, получающему выгоду от режима Лукашенко.

Но сделки, совершенные до вступления в силу решения ЕС, не подпадали под санкции. Это позволило мазуту продолжить путь в балтийские порты до конца 2021 года. ННК провела два тендера — в октябре 2020 года и январе 2021 года. Компания потребовала использования портов в качестве пунктов доставки.

Как пишет Re:Baltica, связанные с Воробьем бизнесмены Алексей Чулец и Сергей Пастер, которые работают в транзитном бизнесе уже третье десятилетие, всегда загадочным образом оставались в тени.

Чулец и Пастер контролируют группу компаний в Латвии и Эстонии, которые являются основными бенефициарами разрешенной теперь торговли нефтью с Беларусью. Кроме того, стороны, участвующие в их сделках, и тот факт, что компании быстро переходили из рук в руки во время действия санкций ЕС и США, позволяют сделать вывод, что Чулец и Пастер представляли интересы Воробья.

Одной из частей холдинга Чулеца-Пастера был терминал в Рижском порту. Нефтепродукты — основной груз, который шел из Беларуси в Ригу, хотя после введения санкций в 2021 году объем сократился вдвое.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!