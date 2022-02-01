Глава Минздрава рассказал, какие ограничения будут действовать

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на LRT во вторник утром сказал, что в среду правительство должно остановить действие "паспорта возможностей", но окончательно с этим документом попрощаться пока нельзя – возможно, он еще потребуется. Министр рассказал, какие требования будут действовать, после того как остановят действие этого документа.

Он поприветствовал решения некоторых муниципалитетов в связи с отменой мероприятий и введением удаленного обучения в некоторых школах.

Министр подчеркнул, что от "паспорта возможностей" не отказываются, просто останавливают его действие.

"Хочу обратить внимание на то, что не только пандемия не завершилась, но и правительство не будет обсуждать упразднение "паспорта возможностей". Обсудят приостановку его действия. Не надо забывать, что он может нам еще понадобиться, никто не может знать, когда его придется вернуть. Он принес Литве огромную пользу", – сказал LRT Дулькис.

Он заметил, что если появятся другие штаммы вируса, то придется снова воспользоваться достоинствами "паспорта возможностей".

Дулькис подчеркнул, что приостановка действия документа не связана с решениями Конституционного Суда.

Канцлер правительства Гедре Бальчитите в понедельник сказала, что если паспорт отменят, будут действовать другие ограничения.

Дулькис сказал, что обсуждается система управления потоками.

"Мы не планируем отказываться от респираторов на мероприятиях, больше значения будут иметь медицинские маски, дистанция, гигиена рук, рекомендации избегать мест скопления людей.

Видимо, одно из новшеств, о котором сейчас говорят - это введение управления потоками везде, не только в крупных торговых центрах, как сейчас, будет установлено требование по площади. Это для того, чтобы еще немного регулировать собрания людей", – сказал министр.

Он заметил, что будут и другие перемены.

"В ближайшие недели ждут и другие изменения, поскольку ведутся дискуссии в масштабах Евросоюза, как быть с цифровым сертификатом – может, это будут единые решения. Вопрос в том, не придется ли менять требования к прибывающим, как людям с сертификатами перемещаться по ЕС", – сказал LRT Дулькис.

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