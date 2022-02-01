Вильнюсское самоуправление не выдало разрешение на митинг "Союза семей" 16 февраля

Вильнюсское самоуправление не выдало разрешение на проведение митинга "Союза семей" в центре Вильнюса 16 февраля.

"После рассмотрения представленной заявки оценили государственные и муниципальные мероприятия, которые будут проходить в этот день по случаю 16 февраля и, руководствуясь 6 ч. 7 ст. закона о собраниях ЛР, постановили, что митинг, который хотели провести 16 февраля с 11 до 14 ч. у памятника Йонасу Басанавичюсу, невозможно согласовать с этими мероприятиями, поскольку на этом месте будут проходить праздничные мероприятия", – информировал представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас.

По закону о собраниях, в государственные праздники: 16 февраля, 11 марта и 6 июля право первенства на выбор места и времени проведения мероприятий бывает за муниципалитетом и госведомствами.

Напомним, что 13 января во время проведения церемонии памяти жертв январских событий 1991 г. по соседству проходил митинг, участники которого освистали выступавших глав государства - премьера Ингриду Шимоните и спикера Викторию Чмилите-Нильсен.

После мероприятия и премьер о спикер отметили, что такими действиями митинговавшие продемонстрировали неуважение к памяти жертв январских событий и их близким. Позже эту ситуацию прокомментировал и президент Гитанас Науседа, заметив, что в такой важный для Литвы день, к сожалению, внимание было переключено на другие цели.

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