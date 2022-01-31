ЛЖД не будет перевозить грузы "Беларуськалия" без заключения правительственной комиссии

В понедельник завершается транзит удобрений одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений "Беларуськалий" через Литвы, и компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) утверждает, что не удовлетворит просьб о транспортировке грузов "Беларуськалия" до тех пор, пока не получит заключение правительственной комиссии по проверке сделок стратегических предприятий.

Такой порядок предусматривает Политика контроля, соответствия и предупреждения санкций и ограничительных мер, которую с согласия акционера в пятницу утвердило правление ЛЖД.

"На сегодняшний день не подтверждена ни одна заявка на транспортировку удобрений в феврале, (...) порожние вагоны будут возвращены до конца недели", - говорится в пресс-релизе.

Однако 1 февраля по договору с другой компанией в Литву еще может въехать некоторое количество вагонов с другой продукцией "Беларуськалия" - не калийными удобрениями, которая будет загружена в Беларуси в последний день января, когда все еще действуют договоры. Позже не будет транспортироваться и эта продукция.

Как говорится в сообщении, документ предусматривает, что по поводу любых сделок, если их объектом является транспортировка продукции "Беларуськалий" через территорию Литвы, следует незамедлительно обращаться в комиссию. В том случае, если решение комиссии или окончательное постановление правительства не принято до истечения срока утверждения или отклонения заявок, заявки должны быть отклонены.

Как сообщает ЛЖД, последние составы с удобрениями "Беларуськалия" должны въехать в Литву в понедельник около 20 часов и примерно в течение половины суток доехать до Клайпедского порта, а до конца недели вагоны будут возвращены порожними. По данным на понедельник, в Литве их около 1 тысячи.

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