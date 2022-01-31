Истребители НАТО дважды сопроводили летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой самолеты, один следовал в Китай

Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.

27 января истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали гражданский самолет A346, летевший из Борнмута (Великобритания) в Фучжоу (Китай).

У самолета был план полета, но он не поддерживал связь с центрами управления полетами в Вильнюсе, Риге и Таллине.

Эта задача для истребителей НАТО была отменена, когда истребители еще не приблизились к самолету, потому что пилот наладил радиосвязь.

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Как сообщает Минобороны, пилот признал ошибку.

29 января натовские истребители идентифицировали четыре российских истребителя "Су-30СМ", летевшие в Калининградскую область.

У трех из них не были включены транспондеры, не было плана полета, они не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами, один самолет летел с включенным транспондером, но у него не было плана полета и он не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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