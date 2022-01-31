Несовершеннолетняя сбежала из дома с мужчиной в Польшу

Пропавшую 16-летнюю девушку из Пакруойского района полиция обнаружила в Польше.

В воскресенье утром в полицию обратились родственники пропавшей. Они сообщили, что несовершеннолетняя ушла ночью из дома и не вернулась.

"Выяснилось, что она со знакомым уехала в Польшу. В воскресенье после обеда с девушкой общалась ее крестная. Девушка призналась ей, что уехала в Польшу с молодым человеком 1999 г.р. Полиция связалась с ним, тот указал, где они находятся. Пару нашла польская полиция", – сказала представитель полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене.

Мать девушки согласилась, чтобы ее домой привез молодой человек, с которым она уехала.

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