Глава МИД Литвы: угрозы мы понимаем одинаково, НАТО сохраняет политику открытых дверей

Находящийся в Финляндии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Вильнюс и Хельсинки одинаково понимают региональные угрозы, а нынешняя геополитическая ситуация создает условия для укрепления сотрудничества в области обороны.

Он также подчеркнул, что блок НАТО по-прежнему проводит политику открытых дверей и готов принять новых членов, если они этого захотят.

"Несмотря на то, что Литва входит в НАТО, а Финляндия - нет, угрозы региональной безопасности мы воспринимаем одинаково и чувствуем ответственность за эту безопасность. Возникающие вызовы безопасности дают возможность укрепить сотрудничество в этих вопросах", - заявил глава литовского дипломатического ведомства на пресс-конференции в Хельсинки в понедельник.

Он сказал это после встречи с министром ИД Финляндии Пеккой Хаависто в то время, как Россия концентрирует возле украинской границы свои вооруженные силы, а Запад опасается вероятного вторжения и военного конфликта в Европе.

Реагируя на изменения ситуации с безопасностью, финский президент Саули Ниинистё в своей новогодней речи сказал, что у его страны, "в частности, по-прежнему есть возможность обратиться по поводу членства в НАТО, если она сама так решит".

После этого в стране возобновились дискуссии о вероятном вступлении Финляндии в Альянс.

По словам Ландсбергиса, это должно было напомнить участникам международной арены, что "НАТО должно и будет оставаться организацией, поддерживающей политику открытых дверей".

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