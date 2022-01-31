Как в Литве изменились зарплаты и цены: для многих жителей прошлый год был успешным

Айсте Жебраускене ru.DELFI.lt

Департамент статистики Литвы сообщает, что в 2021 г. рост экономики Литвы был очень быстрым, а ВВП вырос на 5,1%. Средняя зарплата в прошлом году увеличилась до 1568 евро "на бумаге" и "на руки" составляла 995 (выросла на 9%). Однако с учетом инфляции ее реальный рост составил 4%. Однако, по словам экономиста Нериюса Мачюлиса, для многих жителей год был отличным.

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