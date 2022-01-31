Премьер Литвы повторила: правительство не будет снижать НДС на продукты

Премьер Литвы Ингрида Шимоните повторяет, что правительство не будет снижать НДС на самые необходимые продукты питания. Она убеждена, что это экономически необоснованно.

"Правительство это предлагать не будет, я думаю, это экономически необоснованно", – сказала она на заседании фракции "трудовиков".

"Если бы снизим НДС, результат будет таким же, как был с ресторанами. С июля 2021 г НДС для ресторанов снизили на 12%. Цены с того времени значительно выросли, даже больше, чем цены на продукты. Мотивации для снижения цен нет, поскольку конкуренция ограничена", – прибавила Шимоните.

Она подчеркнула, что торговцы могут оценить, сколько жителей потенциально будут ездить в Польшу.

"Спрос на основные продукты питания гарантирован", – заметила премьер.

Кроме того, она заметила, что в Польше уже сейчас НДС на продукты небольшой, поэтому его снижение на ценах особенно не скажется.

Министр финансов Гинтаре Скайсте на прошлой неделе сказала, что Литва не намерена следовать примеру Польши и снижать НДС на продукты.

В Польше с февраля упраздняется НДС на все продукты питания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!