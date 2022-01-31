Коронавирус в Литве: 5793 новых случая и 12 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5793 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

10 из 12 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1339 человек, из них 87 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 711 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 3886,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 40,4%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело около 680 тыс. человек, от этой болезни умерли почти 7,9 тыс. человек.

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