"Паспорт возможностей" считает последние дни: что будет дальше

Похоже, что "паспорт возможностей", который внес раздор в общество, считает свои последние дни. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что план вынашивался несколько недель, а решение примут 2 февраля. Но это не означает, что пандемия завершилась. Эпидемиологи называют нынешнюю ситуацию напряженной и неблагоприятной, сообщает LNK.

"Пока у нас таких данных нет", – сказал в пятницу гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс, рассказав, что в больнице с коронавирусом лежат 17 детей, трое из них в реанимации.

Он сказал, что детей госпитализируют, когда им нужна кислородная терапия, а в реанимацию переводят детей в нестабильном состоянии. Врач заметил, что в основном это 7-летние и непривитые дети.

LNK сообщает, что с начала пандемии в Сантаришках не было такого большого числа детей с коронавирусом.

"Что касается эпидемиологической ситуации, она очень напряженная и неблагоприятная. Дети с 7 до 18 лет составляют 33% заболевших", – сказала LNK главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

Почему так много больных среди детей? По словам Ашоклене, детей в школе активно тестируют, поэтому выявляют много случаев. Однако в тех же школах дети могут заболеть. Обсуждают вопрос, не вернуться ли к удаленному обучению.

"Мы договорились о главном - надо следить, справляется ли система здравоохранения с нагрузкой. Если больницы, отделения интенсивной терапии, реанимации будут переполнены, это будет показателем перехода на удаленку", – сказал канцлер Министерства науки, образования и спорта Юлюс Лукошюс.

Пока ситуация в больницах стабильная, только растет число заболевших врачей. Например, в Сантаришкес болеют 212 человек персонала. Если потребуется, в больниц переведут специалистов из других учреждений, в крайнем случае, работать будут те, кто болен бессимптомной формой. Однако пока в этом необходимости нет.

Пока в Литве количество больных растет, предполагают, что могут фиксировать и по 20 000 в сутки, поэтому расширяют возможности тестирования.

"Если волна не спадет, то рядом планируем оборудовать еще один мобильный пункт", - сказала LNK координатор Паневежского мобильного пункта Дануте Станявичене.

Сейчас в этом пункте проверяют по 750 человек в день. Однако уже были отмечены случаи злоупотребления - некоторые люди сдают тесты, поскольку им надо периодически тестироваться на работе. Такие люди фиксируют, что у них есть симптомы и сдают тест бесплатно. Работники пункта уже знают таких хитрецов в лицо.

Из-за высокой заболеваемости уже возникают проблемы и в работе некоторых учреждений. В Каунасе не хватает работников в компании по вывозу мусора.

В Вильнюсе пока работников достаточно.

В пятницу премьер сообщила, что в среду правительство решит вопрос будущего "паспорта возможностей".

Бизнес надеется, что после этого в магазинах увеличатся потоки покупателей. Кроме того, не придется дополнительно платить проверяющим "паспорта возможностей" контролерам.

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