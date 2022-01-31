После сильной бури погода в Литве изменится

В ближайшие дни активный циклон утратит свою силу – ветер успокоится, осадков будет меньше, но зато похолодает.

31 января днем во многих районах время от времени будет идти снег, местами ожидается гололед. Порывы северо-западного ветра достигнут 15–18 м/с. Температура от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

1 февраля во многих районах пройдет небольшой снег. Местами ожидается гололед. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

2 февраля во многих районах пройдет небольшой снег. Ночью будет 2–7, местами до 10 градусов мороза, днем 0–5 градусов мороза.

3 февраля ночью во многих районах, а днем местами ожидается снег. Прогнозируют туман. Ночью будет 5–10, местами до 13 градусов мороза, днем 1–6 градусов мороза.

4 февраля ночью во многих районах, а днем на западе страны прогнозируют осадки: снег, днем переходящий в дождь. Местами ожидаются метели. Ночью будет 2–7, на востоке местами до 10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2, у моря до 4 градусов тепла.

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