Энтузиасты, собравшиеся в Науининкай, не только своими глазами увидели несколько поединков между борцами, но и эффектные методы работы полиции.
По данным надежных источников, турнир прервали полицейские, поскольку среди зрителей находился находившийся в розыске человек. Он был задержан. Пока никто не комментирует причину задержания.
Другие источники сообщают, что во время турнира могло быть и больше задержанных.
Неясно также, насколько легальным был сам турнир, однако известно, что его транслировали на одной из интернет-платформ.
О том, что такая операция была проведена в субботу, DELFI подтвердил и пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис. Однако пока он ничего комментировать не стал. Вероятно, подробности станут известны в ближайшие дни.
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