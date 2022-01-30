Ландсбергис: кто в ближайшем окружении Кремля так загоняет хозяина в угол

"Вот опасная для мира ситуация, еще при акценте на авторизацию решения: это ситуация в голове у автократа. Ее надо серьезно обсуждать на международных съездах политиков", – писал в социальной сети председатель Верховного совета-Восттановительнофо сейма Литвы Витаутас Ландсбергис.

Он еще раз напомнил о многочисленных войсках, стянутых к границе Украины.

"Россия открыто говорит о войне против Украины. Не только говорит – напала и воюет с 2014 года, украинские военные гибнут каждый день; а в последнее время Москва стягивает большие силы к границе Украины. Обсуждают не "будет ли", а "когда" будет. Песня "Хотят ли русские войны" давно запрещена. Мог бы ее транслировать хотя бы Вильнюс. Новость породили в Москве и бросили формулу С.Лаврова о войне "не по доброй воле".

Это напоминает на употребление наркотиков и алкоголя не по своей воле. Вопрос совершенно прозрачный: кто в ближайшем окружении Кремля так загоняет хозяина в угол? Вот опасная для мира ситуация, еще при акценте на авторизацию решения: это ситуация в голове у автократа. Ее надо серьезно обсуждать на международных съездах политиков", – пишет Ландсбергис.

Напомним, что Россия стянула к границе Украины десятки тысяч военных. Запад подозревает, что Россия готовится к инвазии в эту страну и предупреждает Россию о беспрецедентных санкциях, если это произойдет. Сама Москва утверждает, что таких планов у нее нет.

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