Граждан Чехии подозревают в содержании работников в Швянтои в рабских условиях

Немытые, голодные, со следами побоев, людей содержали в ужасных условиях, их закрывали, чтобы не сбежали - об этом рассказывают свидетели по делу о содержании работников в Швянтои в рабских условиях.

По словам свидетелей, семья из Чехии (мужчина, женщина и их сын) в Швянтои эксплуатировала троих иностранцев.

Согласно материалам дела, летом 2019 г. в Швянтои из Чехии привезли двоих чехов и поляка.

Их привезла семья чехов, которой в Швянтои принадлежат аттракционы. 44-летний Франтишек Коломазничек, 41-летняя его жена Марта и 20-летний их сын также Франтишек обвиняются в торговле людьми. Они заставляли двоих чехов и поляка работать в Швянтои.

На этой неделе в Клайпедском окружном суде выслушали свидетелей - работницу аттракционов социального работника и молодого человека, который стал очевидцем этих событий.

Все они рассказывали о нечеловеческих условиях, в которых жили и работали приезжие. Адвокат намерен присудить в пользу пострадавших 30 000 евро.

Светлана Йонайтене работала на аттракционах кассиром. Она рассказала в суде, что двое чехов и поляк жили в вагончике, где не было нормальных условий и удобств - у них не было ни душевой, ни уборной. Мужчины мылись на улице, поливаясь водой из шланга.

Эти работники жаловались, что их не пускают в магазин, им не платят зарплату, плохо кормят, заставляют работать с утра до ночи. Кроме того, их запирают в вагончике.

Пострадавшие рассказывали, что им обещали совсем другие условия жизни и работы, деньги обещали заплатить в конце сезона.

И работники, и посетители аттракционов заметили, что эти мужчины всегда ходят в грязной одежде.

По данным дела, двое чехов и поляк вели асоциальный образ жизни, у них не было дома на родине, владельцы аттракционов использовали их.

Йонайтене сказала, что видела и насилие со стороны хозяев аттракционов. Хозяин ударил одного из работников по лицу.

"Многие видели, что они ходят со следами побоев. Я не видела, чтобы они дрались между собой, не видела их пьяными. В конце сезона им не разрешали общаться с другими работниками. В августе того, что старше, за что-то наказали, отделили от других. Мои дети носили ему воду и бутерброды", – сказала женщина.

Приезжие во второй половине лета пытались бежать, но их поймали и избили. У одного были сломаны ребра.

Очевидец этого происшествия Повилас Матулайтис, который провел выходные у одного из работников аттракциона, обратил внимание на условия жизни этих людей, их матрасы лежали на полу, в вагончике не было стульев, стола.

"Выглядели они плохо, ходили босиком, мне кажется. Они чистили металлические конструкции, делали какую-то бесполезную работу, только бы что-то делать. Мылись под шлангом", – сказал молодой человек.

Он заметил, что они были похожи на бездомных.

Бывшая социальный работник отдела по борьбе с торговлей людьми Жанета Моркунайте сказала, что в августе 2019 г. ей позвонили из полиции и попросили помочь пострадавшим.

"Мужчины были в грязной рваной одежде, немытые, от них неприятно пахло, они были обросшие и голодные, напуганные, растерянные, они боялись за свое будущее. Центр дал им жилье, обеспечивал едой, работники сопровождали их на допросы, наняли им адвокатов", – рассказала Моркунайте.

Пострадавшие рассказали, что их обманом заманили в Литву, обещали платить, но за работу не заплатили. Они пережили психологическое и физическое насилие. Мужчины боялись своих хозяев, боялись мести.

У суда сейчас нет информации об этих людях. На заседаниях их не бывает.

Следующее слушание по этому делу назначено на февраль.

За торговлю людьми в организованной группе обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

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