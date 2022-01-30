Удар пандемии по торговцам: поток покупателей не восстанавливается, а Польша уведет еще больше клиентов

Во время пандемии в магазинах значительно снизился поток посетителей, он не восстановился до сих пор. По подсчетам Литовской ассоциации торговых компаний, падение составляет 20–30%. Согласно прогнозам, на допандемический уровень поток покупателей не вернется. Больше всего на это подействовал "паспорт возможностей", изменение привычек жителей и рост числа новых случаев. Торговые сети признают, что вступающие в силу с февраля в Польше налоговые льготы, также скажутся на сокращении числа покупателей.

Представитель сети Iki Вайда Будрене сказала, что снижение потока покупателей фиксируется с началом пандемии. Она считает, что это связано с пандемией и изменением привычек жителей - они стали реже ходить в магазины, но покупают больше. По словам Будрене, поток покупателей в 2021 г. был на 20% ниже, чем в 2019 г.

Она заметила, что в последние дни, когда растет количество больных ковидом, стало больше покупателей на электронной платформе LastMile.

Будрене считает, что поток покупателей не восстановится до допандемического уровня, поэтому сеть занимается развитием электронной торговли.

Представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что в январе поток покупателей немного выше, чем в 2021 г., но на допандемический уровень он не вернулся.

В этом году сеть Maxima фиксирует рост потока покупателей на взморье и в Друскининкай.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что с осени, когда был введен "паспорт возможностей", ситуация не меняется.

"В больших магазинах, где проверяют "паспорт возможностей", количество покупателей сократилось на 1/4, а в маленьких магазинах увеличилось на 12%. В силе остается одно правило - люди реже ходят в магазины, но покупают больше продуктов", – сказал он.

Представитель Norfа считает, что это связано с введением "паспорта возможностей".

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене также заметила что люди реже ходят в магазины, но покупают больше продуктов. По ее словам, поток покупателей снизился и из-за "паспорта возможностей".

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что особых перемен с потоком покупателей в последнее время нет: "Привычки покупателей изменились с начала пандемии – покупатели планируют покупки, реже ходят в магазины".

Рилишкис считает, что на потоке покупателей отразится и снижение налогов на продукты в Польше.

"Если разница в цене будет, то жители приграничных районов будут смотреть и сравнивать, где выгоднее. Если увидят, что покупать продукты в Польше выгоднее, так и будут поступать", – сказал он.

По словам Дапкене, уже в декабре количество клиентов в магазинах приграничных районов сократилось, жители стали чаще ездят в Польшу.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что количество покупателей в магазинах сократилось примерно на 1/4. Она считает, что причина этого - "паспорт возможностей" и изменившиеся привычки покупателей.

По ее словам, люди стали чаще делать покупки в электронных магазинах.

"Мы не исключаем того фактора, что привычки некоторых покупателей изменились необратимо. Сейчас за бутылкой молока и хлебом не бегают. Они думают, что нужно и покупают сразу больше", – прибавила Вайнене и напомнила о близости Польши.

"Там и НДС на продукты более привлекательный. И люди сами ездят и услуга есть такая - ты заказываешь, а тебе домой доставляют магазины из польского магазина", – заметила она.

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