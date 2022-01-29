Убийство в Пренайском районе: подозреваемый задержан

Полиция Пренайского района получила сообщение об убийстве.

Департамент полиции сообщает, что 29 января, в 10.30 ч. в деревне Патамулшис (Пренайский район), на ул. Жарос, в доме было обнаружено тело женщины (1951 г.р.) с рубленными ранами в области головы.

Задержан подозреваемый (1961 г.р.).

По предварительным данным, женщина жила одна. Подозреваемый и жертва были хорошо знакомы, мужчина к ней приходил.

В организме подозреваемого было 1,78 промилле.

Начато расследование.

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