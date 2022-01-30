Сравнение цен на отопление в Литве: самые большие счета не в Вильнюсе

После Нового года в Литве подорожало отопление и электроэнергия. Читатели портала согласились поделиться информацией о том, сколько они платили за коммунальные услуги в последние месяцы. Между разными городами наблюдается значительная разница. Особенно выделился один населенный пункт, но это не столица.

Жительница Бирштонаса рассказала о том, как изменились цены на коммунальные услуги в этом городе.

"За год цена на отопление в Бирштонасе (с февраля 2021 г. по февраль 2022 г.) выросла на 97%. В 2021 г. цена на теплоэнергию составила 5,65 цт/кВт, а в этом - 11,11 цт/кВт. Цена выросла почти в два раза. Горячая вода подорожала на 41%. С 5,86 до 8,24 евро за куб. м", – писала она.

В Каунасе цены зависят от района. Например, жительница Старого города в прошлом году заплатила за квартиру площадью 65 кв. м 200 евро, а в этом 250 евро (из них 150 евро за отопление). А в Кальнечай за отопление и горячую воду в квартире 62 кв. м в реновированном доме заплатили 72 евро. Жительница Ромайняй рассказала об изменившихся ценах: "Все на электричестве. 190 евро заплатили за месяц, из них за электричество 140. В октябре за электричество мы заплатили 93 евро. Трудно определить, какая часть зависела от подорожания, а какая от холода на улице".

В Вильнюсе, как шутят горожане, цены в этом году стабильно высокие.

"Я живу в Вилкпеде, в квартире площадью 40 кв. м. Подорожание чувствовалось с декабря, если сравнивать с прошлым годом. Сейчас счет 73 евро, а в прошлом году было 49. Все услуги обошлись в этом месяце в 146 евро", – сказала Диана.

Агне, которая живет в парке Озо, сказала, что цены выросли в 2-3 раза: "Если коротко, я живу в двухкомнатной квартире новой постройки. Площадь 45 квадратов. За отопление в декабре я платила 56 евро, а в декабре 2020 г. - 20 или даже меньше 20 евро. Можно сказать, что расходы за отопление выросли в два раза, а может, и в три. Другие услуги ценами не удивили, только отопление".

Однако самые высокие цены фиксируют жители Вежайчай (Клайпедский район).

"Самые большие счета в Вежайчай. За квартиру площадью 37 кв. м (7 из них - неотапливаемый коридор) счет со скидкой, одобренной горсоветом, составил 208 евро. Самое печальное, что мы не можем отключиться от системы, нам придется платить за трассу, ведущую к нашему дому. Кстати, соседи у нас все пенсионеры, им сложно принять решение отказаться от центрального отопления. Есть ли в Литве где-то еще более высокие цены? Было бы интересно узнать", – писала Виктория из Вежайчай.

Пока данных о более высокой плате за такую площадь нет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!