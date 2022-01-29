У 1/10 переболевших COVID-19 переходит в хроническую форму: кому чаще угрожает такая опасность

Существует надежда на то, что "омикрон" принесет окончание пандемии. Однако параллельно все чаще говорят о том, какие проблемы со здоровьем начинаются у переболевших COVID-19. У выздоровевших, все чаще наблюдается постковидный синдром.

Что это такое, и как его можно избежать в передаче на Žinių radijаs рассказал профессор Каунасской клиники Раймондас Кубилюс.

Он поделил всех переболевших COVID-19 на две группы.

Одна – пациенты, у которых COVID-19 вызвал осложнения в виде осложнения дыхания или поражения других органов, и им пришлось лежать в больнице, а потом лечить остаточные последствия дома или пройти реабилитацию.

Вторая – люди, переболевшие легкой или средней формой COVID-19 и лечились дома, в медучреждения не попадали.

"Наше исследование показало, что почти у 9% этих людей болезнь стала хронической. Это значит, что после того как врач подтвердил, что человек выздоровел, и через 4 недели болезненное состояние продолжалось с теми же признаками или приобрело новые признаки. Это затянувшиеся остаточные последствия COVID-19. Таких пациентов мы определяем как пациентов с постковидным синдромом", – сказал Кубилюс.

Ученые Каунасской клиники исследовали 1000 пациентов, которые болели COVID-19, и заметили, что у 9% инфекция переходит в хроническую форму. Ученые выяснили и какие факторы риска к этому приводят.

Чаще всего постковидный синдром развивается у тех пациентов, которые болели легкой формой коронавируса или болезнь была средней степени тяжести.

Кубилюс прибавил, что 90% пациентов с постковидным синдромом - женщины. Обычно синдром развивается у людей 40-60 лет. Интересно, что почти у трети пациентов была склонность к разного рода аллергиям, у некоторых была астма. У части пациентов было повышенное давление, проблемы со щитовидкой.

"Однако все эти заболевания были под контролем, некоторым даже не нужно было принимать лекарства. Важно отметить, что большинство пациентов с постковидным синдромом оценивали свое здоровье до болезни как хорошее или очень хорошее. Большинство не принимало никаких лекарств", – заметил профессор.

Он указал самые опасные признаки: "Обычно через 4 недели после выздоровления от COVID-19 у пациента остаются 6–8 основных признаков заболевания: физическая слабость, одышка, ослабление когнитивных функций – пациенты отмечают ухудшение кратковременной памяти, им сложнее концентрироваться при выполнении рутинной работы. Еще один признак – перебои в работе сердца, повышение давления. В крови увеличивается количество холестерина. Далее: головная боль, головокружение, мигрирующая боль, у некоторых не восстанавливается обоняние, ощущение вкуса. В последнее время часто сообщают об еще одном признаке – выпадении волос".

Данные показывают, что признаки постковидного синдрома зависят от штамма, поэтому меняются.

"Приходит другой штамм, а с ним - другие жалобы. Во время второй волны жаловались на ослабление когнитивных функций. Исследование показало, что у некоторых пациентов такие остаточные признаки болезни могут наблюдаться в течение 6 месяцев и больше. Через 6 месяцев эти симптомы ослабевают или исчезают совсем, или же появляются новые. Несколько недель назад к нам обратилась молодая женщина, у которой и через год не восстановилось обоняние и ощущение вкуса", – рассказал Кубилюс.

Он заметил, что люди с постковидным синдромом не всегда обращаются к врачам, чаще ищут помощи в социальных сетях.

"Наше исследование показало, что к врачам обращается 12–15% пациентов. Их обычно направляют на реабилитацию", – сказал профессор, призвав жителей обращаться за помощью к специалистам.

Кубилюс призывает не откладывать визит к врачу еще и потому, что у 20% пациентов с постковидным синдромом через 3–6 месяцев начинают проявлять себя хронические заболевания или новые симптомы.

"Сегодня врачи-реабилитологи уже знакомы с этой болезнью и могут предложить помощь, чтобы быстрее избавиться от симптомов", – заметил профессор.

По его словам, некоторым пациентам для полного восстановления требуется очень много времени.

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