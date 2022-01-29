В Паланге проходит учредительный съезд партии Сквернялиса председателем стал Сквернялис

В Паланге проходит учредительный съезд новой партии "Демократы во имя Литвы". Участников съезда поприветствовал мэр курорта Шарунас Вайткус. Он сказал Delfi, что сам он не планирует покидать ряды Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

"На съезд я приехал как мэр города, чтобы поздравить новую политическую партию. Я думаю, пора перейти к новой политической культуре и снижать противопоставление политиков и общества. Глава каждого города мог бы приветствовать участников мероприятий, которые проходят в его городе. Меня сюда никто не приглашал и перейти в ряды новой партии не уговаривал. Я уже 20 лет являюсь членом СО-ХДЛ и свои взгляды менять не собираюсь", - сказал Delfi Вайткус.

В съезде партии, который проходит в палангском Концертном зале, участвуют почти 3000 учредителей партии со всей Литвы.

Мэр Паланги во время мероприятия вручил награды экс-премьерам Саулюсу Сквернялису и Альгирдасу Буткявичюсу за заслуги перед курортом.

"Я очень рад, что новая политическая сила решила провести учредительный съезд в Паланге – в крупнейшим курорте Литвы", – сказал Вайткус.

На учредительном съезде планируется выбрать председателя партии, 8 заместителей, 29 членов правления, по 6 членов Комиссий по этике и контролю.

Первый срок полномочий председателя партии будет длиться 3 года.

Председателем новой партии был избран Сквернялис.

На этот пост претендовали три политика: Сквернялис, Витаутас Бакас и Аусма Мишкинене.

По данным представителей партии учредителями нового движения "Во имя Литвы" зарегистрировались более 3300 человек. По закону, для регистрации в партии должно быть не меньше 2000 членов.

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