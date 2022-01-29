В конце недели в Литве прогнозируют сильный ветер

В ночь на субботу один циклон покинул Литву, поэтому погода немного улучшится, но это ненадолго.

В субботу днем страна окажется в зоне действия еще одной зоны низкого давления. Утром будет достаточно приятная погода. На востоке страны ожидаются прояснения. Солнечно будет до обеда. На западе с утра небо будет затянуто облаками. Они быстро распространяться о по остальной территории. До вечера осадки прогнозируют почти по всей стране. В основном будет идти снег, к вечеру в Жемайтии ему на смену придет мокрый снег и дождь. Особых осадков не будет только далеко на востоке. Усилится юго-западный, южный ветер. К вечеру его порывы достигнут 15-20 м/с, а у моря 23 м/с. Будет от 3 градусов мороза до 2, а у моря до 4 градусов тепла.

В воскресенье ночью по всей стране ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Усилится ветер до 16-21, на западе до 23-27 м/с. У моря ветер поднимется до 28 м/с. Температура будет от 1-3 градусов мороза на востоке до 0-2 градуса тепла.

В воскресенье днем Литва останется в зоне влияния активного циклона. Похолодает, в первой половине дня будет идти мокрый снег, после обеда - снег. Местами возможны небольшие метели. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15-20 м/с, на юго-западе 21-26 м/с. У моря ветер усилится до 28-30 м/с. Температура воздуха составит 0-3 градуса тепла. К вечеру похолодает, ожидается гололед.

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