Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.
4 скончавшихся были привиты.
За минувшие сутки 672 человекa были привиты первой дозой вакцины, привиты - 8257 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1200 человек, из них 99 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 29 300 молекулярных (ПЦР) и 4000 антигенных теста на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 3548,8 случая.
Доля положительных тестов за последние семь дней составила 38,7%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 663 800 человек, от этой болезни умерло больше 7800 человек.
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