В прошлом году министр обратился в полицию, поскольку в его адрес поступали угрозы.
Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс еще 18 октября начал расследование по факту возможного терроризирования министра.
"Расследование проводится. Обвинения уже предъявлены двоим лицам", – сказала представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.
Расследованием занимается полиция под контролем Вильнюсской участковой прокуратуры.
Летом прошлого года, когда министр ездил по Литве и призывал жителей прививаться от COVID-19, его охраняла полиция.
Угрозы министр получал и по электронной почте, оскорбительные сообщения получали и домочадцы Дулькиса.
По закону за такие преступления грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
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