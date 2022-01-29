Заболеваемость гриппом в Литве – намного более серьезная проблема, чем думают многие

В Литве растет количество заболевших гриппом – только на прошлой неделе установили 49 случаев. Эту ситуацию в передаче на Delfi обсуждали с педиатром, профессором Витаутасом Усонисом и руководителем Инфекционной клиники Каунасской больницы Ауксе Мицкене.

По данным НЦОЗ, на третьей неделе этого года уровень заболеваемости гриппом был в 3 раза выше, чем в прошлом году в то же время.

По словам Усониса, в прошлом году было очень мало случаев заболевания гриппом.

"Два сезона гриппа во всем мире почти не было, уровень заболеваемости им был незначительным. Специалисты давно говорят, что есть предпосылки для значительной волны гриппа. Люди два года с ним не сталкивались, иммунитет не обновлялся, в нашем обществе есть немало людей, которые потенциально могут заболеть гриппом", – сказал врач.

Особенно опасен грипп для детей, поскольку в первый раз они могут болеть этим вирусом очень серьезно. На прошлой неделе в больницы поступили четверо пациентов 2–17 лет с гриппом, 1 из них находится в отделении интенсивной терапии.

"Во время каждой эпидемии гриппа бывают дети, которые попадают в больницу, этот год - не исключение. Говорят, что грипп детям не страшен. Но это неправда, педиатры знают об этом. Этот сезон особенен тем, что активны два вируса – коронавирус и грипп. В больницы попадают и больные коронавирусом дети, и больные гриппом, но есть и такие, которые болеют обоими вирусами одновременно, это осложняет течение болезни", – заметил Усонис.

Мицкене отметила, что у нас существует проблема с тестированием на грипп, в Литве не проверяют каждого заболевшего, поэтому реальные масштабы заболеваемости неизвестны.

"Даже в больницах не всех больных с ОРВИ проверяют на грипп. Если болезнь не ищут, то ее и нет", – сказала врач, заметив, что тех, кто болеет гриппом дома в легкой форме тестировать нецелесообразно из экономических соображений.

Мицкене сказала, что в этом году в Литве грипп еще не широко распространен из-за доминирования коронавируса и связанных с ним ограничений.

"Мы пока не знаем, чем завершится этот сезон гриппа, но я не сомневаюсь, что в следующем году он вернется. В каком масштабе, прогнозировать сложно", – заметила врач.

Она отметила, что пока нельзя сказать, сколько людей с гриппом попадает в больницы, поскольку пациентов проверяют только на ковид.

По словам профессора Усониса, в следующем году очень важно вовремя привиться от гриппа поскольку вполне возможно, что начнется эпидемия.

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