Около Белого моста в Вильнюсе появится лыжная трасса

В столице, у Белого моста, по случаю олимпийского фестиваля Beijing 2022 5 февраля откроется лыжная трасса.

Кроме того, 4–20 февраля поляна у Белого моста станет местом активных зимних игр. Там пройдет олимпийский фестиваль Beijing 2022.

Жители и гости столицы смогут кататься на лыжах, заниматься биатлоном, дуатлоном, кёрлингом, айсштоком, хоккеем и конькобежным спортом, волейболом на снегу. Для желающих проложат лыжную трассу длиной 700 м.

Будут занятия и для любителей бега, скандинавской ходьбы. Фестиваль Beijing 2022 организуют Литовский национальный олимпийский комитет и Литовский олимпийский фонд. Фестиваль будет длиться 3 недели по выходным. Участников ждут не только спортивные, но и развлекательные мероприятия - концерты, мастре-классы, турниры.

ПРОГРАММА (на 5 февраля):

10 ч. – открытие 700 м лыжной трассы.

10:00–11:45 ч. – выдача номеров.

12:15 ч. – Старт маленьких лыжников (до 12 лет) (700 м) – БЕСПЛАТНО.

12:45 ч. – Старт школьников (13–17 лет) (700 м) – БЕСПЛАТНО.

13:15 ч. – Семейная эстафета (1 до 12 лет (700 м) + 1 старше 12 лет (1,4 км).

14:15 ч. – Зимний дуатлон (3,5 км на лыжах + 3 км бегом).

15:15 ч. – Суперспринт.

16:00 ч. – Награждение

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