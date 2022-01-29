После рекордного числа случаев COVID-19 оценка возможности удаленки в школах: это крайняя мера

В Литве растет число новых случаев коронавируса. Есть ли основания для ужесточения действующих мер, а быть может, и для введения удаленного обучения или более продолжительных каникул в школах?

Член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Линас Слушнис сказал Delfi, что пока Литва несет большую нагрузку, и она касается не больниц.

"В первую очередь, те, кто не прививается, руководствуется другими представлениями, будто это ничего страшного (болезнь), если заражаешься, ведь получаешь иммунитет. Неважно – 11 000 или 15 000 случаев – наверное, дойдем и до такого показателя, но наши лаборатории не смогут протестировать так много людей, но главное – система здравоохранения. Сегодня самая большая нагрузка ложится на семейных врачей, а не на больницах", – заметил депутат.

У него спрашивали, не стоит ли сделать более продолжительные каникулы в школах. По словам Слушниса - это самая крайняя мера.

"Если иметь в виду результаты исследований, которые показали, что во время удаленки дети страдают, появляется ожирение, то я за то, чтобы ради благосостояния детей, удаленку вводили лишь в крайнем случае, когда нет иного выхода.

Я думаю, надо взглянуть на школы: там уже сейчас очень много больных, кто на удаленке, кто нет, так если мы подождем еще две недели, я не вижу смысла: каникулы все равно будут. По тем данным, какие есть в мире, на следующей неделе показатель должен снижать", – сказал он.

По словам депутата, есть один момент, который сейчас вызывает больше всего беспокойства.

"Меня одно беспокоит - в последние недели в больницы попадает все больше детей. Сейчас в Сантаришкской клинике таких детей 17, 7 из них - в реанимации. Все они непривиты. Я обеспокоен, я призываю: родители, дедушки и бабушки, взрослые, привейте детей, чтобы им не пришлось лежать в реанимации.

Все остальное, если у нас проблема с системой, а не с людьми, нет тяжелых состояний, мы с этим "омикроном", который дает более легкую форму и это, быть может, наше спасение, чем больше переболеет, тем больше шансов получить долгожданный всеобщий иммунитет, если он даст эту возможность, то пандемия завершится – как в Литве, так и в мире", – сказал собеседник.

Напомним, что в пятницу в Литве сообщили об 11 365 новых случаях COVID-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!