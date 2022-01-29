История нетрезвого экипажа скорой помощи: как все происходило

В пятницу утром стало известно, что 27 января вечером в деревню Палюнай (Лаздийский район) к больной женщине приехали нетрезвые фельдшер и водитель скорой помощи.

В Лаздийском районе вскоре поползли слухи о том, что каретой скорой помощи управлял сын бывшего мэра Лаздийского района, нынешнего члена горсовета Артураса Маргялиса Домантас, работающий на Алитусской станции скорой помощи (она обслуживает и Лаздийский район).

Напомним, что водитель с места происшествия скрылся еще до приезда полиции. Позже выяснилось, что Маргялис в этот день действительно ездил к больной в Палюнай.

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Delfi пообщался практически со всему участниками инцидента, за исключением главного подозреваемого - фельдшера-водителя 35-летнего Арвидаса Виграйтиса (его в этот день допрашивала полиция). Он сам явился в комиссариат для дачи показаний.

Ему предъявлены обвинения в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии и в том, что он скрылся с места происшествия. Представитель ГКП Алитусского района Кристина Янулявичене сказала Delfi, что у Виграйтиса взяли кровь и мочу на анализ.

Как развивался "детектив" в Палюнай.

Историю рассказал Ремигиюс Милончус, который вызвал своей маме скорую.

Он сказал, что вызывал скорую дважды. Сначала в четверг в 17.30 ч.

"Приехали быстро, чернобровый молодой водитель и молодая врач. Напишите им благодарность, они быстро приехали, осмотрели больную, дали лекарства, сделали кардиограмму, предлагали отвезти в больницу за направлением на обследование в связи с подозрением на инсульт. После того как дали лекарства, маме стало лучше. Мы боялись ковида, поэтому в больницу не поехали, остались дома", - рассказал Милончус.

Однако через пару часов пришлось снова вызывать скорую.

"На этот раз ехали долго, не могли найти дом, хотя мы живем у самой дороги, рядом со староством. Мне позвонил мужчина и в приказном порядке заявил, что я должен быстро "вылезать". Я подумал, что шутка какая-то или бандиты из тюрьмы звонят. Говорю, никуда я не полезу. Мне сказали, что это скорая. Я вышел на дорогу встречать. Они въехали во двор, женщина эта, фельдшер, с виду я ее знаю, явно была пьяной. За ней вышел водитель, тоже нетрезвый. Я говорю, подождите, тут, кажется, не нам ваша помощь нужна, а вам.

Я позвонил по номеру 112 и сказал, чтобы приезжала полиция, потому что приехал нетрезвый экипаж скорой и чтобы приехала другая скорая, маме нужна помощь. Знаете, что сказала оператор - ну, приехала же, чего вы еще хотите? Но с полицией соединила, там сказали, что приедут. Приехали, пока полиции не было эти двое пытались со мной говорить, ну, пойми, был день рождения водителя, принес угощение. Фельдшер не скрывала, что она пила. А водитель сбежал до приезда полиции. Полиция сама вызвала вторую скорую, приехала та же врач, которая уже приезжала. Только на этот раз за рулем был не чернобровый водитель. Маму увезли в больницу, только направления в Алитус не дали, не было скорых, конечно, откуда их брать, если дни рождения празднуют", - сказал Милончус.

Станция скорой помощи сразу же начала расследование инцидента, но узнав о том, что расследованием занимается полиция, решила дождаться результатов этого расследования.

"Фельдшера и водителя сразу же временно отстранили от работы", - сказала представитель станции Йолита Грузинскене.

По сведениям Delfi, на Лаздийском посту дежурят два экипажа. В тот вечер дежурил Маргялис и медсестра Р.К., а вторая бригада Виграйтис (он 26 января праздновал 35-летие) и 52-летняя Изольда Янчукене.

К работе Маргялиса и Р.К. у Милончуса никаких нареканий не было.

Подозревают, что нетрезвым был второй экипаж скорой - Виграйтис и Янчукене.

Второй раз с Р.К. приехал другой водитель, поскольку у Маргялиса появились симптомы простуды, он, в соответствии с инструкциями, изолировался, его сменил коллега.

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