Сгорел цех по переработке лекарственных растений, принадлежавший матери певицы Гинтаре Каралюнайте

В пятницу рано утром загорелся цех по переработке лекарственных растений известной травницы Аделе Каралюнайте в Йонишкелисе. По словам женщины, пожарным удалось спасти здание от полного уничтожения, но огонь уничтожил множество сырья – больше 400 видов трав.

"Сегодня утром сгорел мой цех в Йонишкелисе и часть склада с сырьем. Я так радовалась этому цеху, в нем было очень удобно делать травяные сиропы, пюре, чайные сборы. Мы работали в этом помещении около 20 лет. Мы вернули помещение к жизни. Из старого здания мои помощники создали новое, с крышей вишневого цвета, белыми стенами. Сейчас остались только покрытые копотью стены. Спасибо пожарным Йонишкелиса, Пасвалиса, Пакруоиса и Пушалотаса, которые 4 часа спасали здание от полного уничтожения.

Уцелел склад с готовой продукцией, холодильниками, один склад с сырьем, швейный цех", – писала в пятницу Аделе Каралюнайте в фейсбуке.

О пожаре рассказала и ее дочь исполнительница Гинтаре Каралюнайте.

"Мама все время плачет – очень страшно. Наверное, это одно из самых страшных несчастий, которое может случиться у людей, – писала Гинтаре. – Ущерб огромный. Крыша была новая, все оборудовано по правилам. Это был основной центр бизнеса. Нашу продукцию использовало много людей. Это шок для всех".

Delfi связался с Аделе Каралюнайте. Женщина с трудом сдерживала слезы. Когда журналист предложил призвать на помощь людей женщина скромно поблагодарила.

"У меня уже нет сил... Наша компания не была из тех, которая приносила большой доход – бизнес был небольшим. Все много лет делалось своими руками. Это не фабрика. Мне самой постройки не жалко, мне жалко растений. Моя продукция не из тех, которую можно быстро восстановить. Некоторые сборы удается собрать только через несколько лет. Одни травы собираем зимой, другие - летом. И сейчас эти травы стоят у меня перед глазами... Здание я отстрою, а вот с травами сложнее – их было более 400 видов. Я рада, что не пострадали люди...", – сказала травница.

Приглашаем помочь восстановлению бизнеса:

Adelė Karaliūnaitė,

Банк Luminor

Номер счета LT174010042502238751

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