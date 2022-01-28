В Литве ожидается сильная буря, какому району достанется больше всего?

В выходные дни погода в Литве будет малоприятной, особенно на взморье. По словам синоптиков, у моря ожидается очень сильная буря, поэтому жителей призывают беречь себя и не ставить автомобили под деревьями.

В передаче "День на Delfi" специалист Литовской гидрометеорологической службы Паулюс Старкус предупреждает, что в субботу утром ожидается гололед.

"По всей стране сейчас немало подтаявшего снега и нового мокрого снега. Много влаги, в пятницу вечером по мере удаления циклона появятся прояснения, похолодает, ожидается гололед. В субботу утром надо быть осторожными", – сказал он.

Старкус сказал, что снег будет, но его будет слишком мало, чтобы образовалось белое покрывало на земле.

"Немного снега будет. Главный аспект - ветер. Погода будет немного лучше только ночью, позже снова придет зона низкого давления и теплый атмосферный фронт. Начиная с запада, во многих районах ожидаются осадки, но снег будет идти лишь сначала, потом ему на смену придет мокрый снег, а на взморье - дождь, в ночь на воскресенье снова ожидаются осадки, но в основном мокрый снег и дождь, но в воскресенье похолодает.

В первой половине дня вероятно будет идти мокрый снег, а после обеда - снег. Но ожидается сильный ветер. В ночь на субботу он будет спокойнее, только местами порывы ветра достигнут 15-18 м/с, но в субботу днем начнет усиливаться, а к вечеру достигнет 15-20 м/с, у моря будет еще сильнее", – слазал Старкус.

30 января днем ожидается метель. Ничью будет дуть юго-западный ветер, скорость ветра 16–21 м/с, на западе - 23–27 м/с, у моря местами до 28 м/с, днем ветер будет северо-западный - 15–20 м/с, на юго-западе до 21–26 м/с, у моря 28–30 м/с.

"У моря ожидается буря, ветер до 30 м/с", – заметил Старкус.

На взморье уже фиксируют последствия сильного ветра.

"Сильный ветер может нанести ущерб, люди должны беречь себя, не ставить машины под деревьями. Ветер будет опасным по всей Литве", – сказал он.

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