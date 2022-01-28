Премьер Литвы о жалобе "Беларуськалия": смотрю на это как на цивилизованный способ разрешения спора

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что поданная в суд жалоба белорусского производителя и экспортёра калийных удобрений "Беларуськалия" по поводу решения правительства Литвы является цивилизованным способом разрешения спора.

"Литва является правовым государством, и, в отличие от других юрисдикций, любой субъект, который считает, что его права здесь были нарушены, имеет право обратиться в суд, и суд рассматривает эти вопросы. Любое обращение в суд я рассматриваю как цивилизованный способ разрешения спора", — заявила премьер-министр журналистам в пятницу на пограничной заставе в Варенском районе.

"Беларуськалий", включенный в санкционный список США, обжалует в суде решение правительства о расторжении долгосрочного договора "Беларуськалия" с "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) на перевозку удобрений через Литву.

Жалоба поступила в Вильнюсский окружной административный суд в пятницу. Белорусская компания требует отменить постановление правительства от 12 января и решение Комиссии по рассмотрению сделок стратегических субъектов от 21 декабря прошлого года.

12 января правительство утвердило вывод комиссии о том, что соглашение между ЛЖД и "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто с 1 февраля.

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