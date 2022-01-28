Представитель торговцев положительно оценила информацию об отказе от "паспорта возможностей"

После того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заговорила о том, что на следующей неделе правительство намерено принять решение об отказе от "паспорта возможностей", директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что приветствует такое решение.

"Мы оцениваем очень хорошо. Это решение назрело давно. В сфере торговли это ограничение в принципе не было из тех, что попадает в цель. В других странах Евросоюза его редко применяют, в сфере торговли продуктами питания вообще используют лишь три страны: Литва, Латвия и Кипр. Мы очень ждали, когда будет принято это решение и рады ему",– сказала Вайнене.

По ее словам, с правительством сейчас обсуждают существенное ограничение, которое будет действовать после отмены "паспорта возможностей" – управление потоками в магазинах.

"В сфере торговли меры очень ясные – ограничение потока, квадратные метры на одного покупателя. Мы считаем, это может быть 20 кв. м на человека, это был бы максимум по ЕС",– сказала Вайнене.

Напомним, что премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу сказала, что правительство давно предусмотрело отказ от "паспорта возможностей" и вероятно примет такое решение на заседании в среду.

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