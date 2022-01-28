Литва готова разместить у себя еще больше военнослужащих ФРГ

Германия и Литва обсуждают увеличение контингента в рамках миссии НАТО Enhanced Forward Presence, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Германия может расширить присутствие своих вооруженных сил - бундесвера - в Литве в рамках миссии НАТО, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Обе страны ведут переговоры по этому вопросу, заявил Науседа в пятницу, 28 января, во время визита на базу ВВС в Шяуляй на севере страны.

Возможность увеличения контингента рассматривается "в свете текущих событий", - указал далее Науседа.

Министр обороны Литвы заявил об увеличении контингента союзников

В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о планах прибытия в страну дополнительных войск союзников, при этом не сообщив деталей. "Чем агрессивнее действия России, тем больше союзников будет в Литве", - цитирует его слова агентство Reuters.

Североатлантический альянс в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым в 2014 году усилил свой восточный фланг. Так, с 2017 года солдаты и офицеры бундесвера несут службу в странах Балтии и Польше в рамках миссии Enhanced Forward Presence. В Литве военнослужащие из ФРГ составляют примерно половину размещенных там сил НАТО численностью 1200 человек.

По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Переговоры с РФ пока не приносят результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

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