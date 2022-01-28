В Зарасай в квартире обнаружены тела двоих человек

Полиция сообщает, что в одной зарасайской квартире были обнаружены тела двоих человек.

По предварительным данным, 28 января, в 4.40 ч., в квартире в Зарасай, на ул. Витауто, были обнаружены тела женщины (1950 г.р.) и мужчины (1989 г.р.) без внешних следов насилия. Выяснилось, что это были тела матери и ее сына.

"Семья была приличная. Мат присматривала за сыном-инвалидом. О происшествии сообщили соседи", – сказала BNS представитель полиции Аста Шуминене.

Начато расследование. Эксперты выясняют причину смерти покойных.

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