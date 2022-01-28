Экономисты: рост литовской экономики в прошлом году составил около 5%

Департамент статистики Литвы в следующий понедельник обнародует первую официальную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за 2021 год, и экономические эксперты, к которым обратилось агентство BNS, подсчитали, что рост экономики Литвы в прошлом году составил около 5%.

Два из пяти экономистов сказали, что рост ВВП за год составил 4,9%, три указали рост 5%, 5,1% и 5,4%. Между тем прогнозы роста за четвертый квартал составляют 4,2–6,2%.

По оценке экспертов, рост ВВП в прошлом году был обусловлен внутренним потреблением, стремительным ростом промышленности, экспортом. Кроме того, на стремительный рост экономики сильно повлияла низкая база 2020 года.

Как полагают эксперты, развитие экономики в прошлом году опиралось и на внутреннее потребление, и на впечатляющие результаты ориентированной на экспорт деятельности, а благоприятные условия кредитования и стремление снизить зависимость от растущих затрат на труд обусловили увеличение объемов инвестиций.

"В прошлом году почти не было факторов, которые тормозили рост - заказы на экспорт были на высоте, промышленность процветала, если что-то ее и тормозило, то это не недостаток спроса, а разве что недостаток сырья, компонентов и работников", - сказал BNS экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Экономист агентства по коммуникации Brandnomika Александр Изгородин сказал, что на ВВП влиял и эффект базы - в четвертом квартале 2020 года ВВП Литвы упал на 0,2% из-за введения карантинных органичений, изменение ВВП за весь 2020 год составило 0%.

"Поскольку показатели 2021 года мы сравниваем с плохими показателями 2020 года, несложно достичь роста экономики, тем более, что во всем мире центральные банки в прямом смысле этого слова печатали деньги и закладывали их в экономику", - сказал Изгородин.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что в наибольшей степени рост экономики в последнем квартале прошлого года по-прежнему был обусловлен промышленностью. Квартал был успешным и для торговцев.

"Также нет сомнения, что на годовом изменении ВВП положительно сказалась и более высокая добавленная стоимость, созданная в секторах гостиниц, питания, культуры, искусства, организации мероприятий, так как в отличие от последнего квартала 2020 года в конце прошлого года эти секторы действовали, и дела у них складывались совсем неплохо", - сказал Повилаускас.

По его словам, в четвертом квартале на ВВП негативно сказалось ухудшение результатов перевозок по железной дороге и погрузок в Клайпедском порту.

Прогнозы на этот год - скромнее

Экономисты говорят, что такого стремительного роста экономики, как в прошлом году, в этом году ожидать не стоит. По их словам, негативно на ВВП скажутся высокая инфляция и сильная неопределенность из-за геополитических конфликтов с Беларусью и Китаем, а также между Евросоюзом и Россией.

Мачюлис прогнозирует, что рост ВВП в этом году замедлится до 3,2%, экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас - что до 2,8%, а экономист банка SEB Повилаускас ожидает роста 3,5%.

"Прогнозы особенно чувствительны в плане угроз геополитических рисков, потому что инвазия России в Украину, затянувшиеся неблагоприятные действия Китая в отношении Литвы, ответ Беларуси Литве по поводу вероятной остановки транзита удобрений могут быстро и ощутимо направить все прогнозы вниз", - сказал Повилаускас.

По словам Мачюлиса, геополитические конфликты могут притормозить и экспорт, и ожидания населения, а также потребление. Кроме того, может оказать негативное влияние и стремительная инфляция. С другой стороны, быстро растущий портфель кредитов, помощь ЕС, рекордно большие сбережения предприятия и населения, высокий зарубежный спрос позволяют ожидать сохранения высоких темпов роста.

Маурицас говорит, что потребление в этом году будет расти очень вяло из-за инфляции, кроме того, рост экономики замедлится из-за подорожания энергоресурсов.

Он также считает, что 2020-2021 годы были в Литве "золотым веком" промышленности, однако в этом году следует ожидать замедления темпов ее роста. По словам Маурицаса, на промышленности может негативно сказаться конфликт с Китаем, кроме того, производство может замедлиться и из-за скачка цен в энергетике.

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