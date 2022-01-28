В Лаздийском районе по вызову приехал нетрезвый экипаж скорой помощи

Полиция информировала, что житель Лаздийского района сообщил о нетрезвых врачах скорой помощи.

27 января, в 19.18 ч., в Лаздийском районе мужчина (1968 г.р.) сообщил, что вызвал врачей скорой помощи своей матери.

По вызову, по его словам, приехал явно нетрезвый экипаж скорой. Мужчина сказал, что нетрезвой была и фельдшер, и водитель. От них исходил запах перегара.

Мужчина вызвал полицию, забрал ключ у водителя скорой.

На месте происшествия, в деревне Палюнай (Лаздийский район) полиция проверила на трезвость фельдшера (1969 г.р.), женщина была пьяна (1.82 промилле). Водитель скорой с места происшествия сбежал.

Ведется расследование.

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