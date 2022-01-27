Литва окончательно отказала Анатолию Шарию в политическом убежище

Высший административный суд Литвы окончательно отказал подозреваемому в госизмене Украины блогеру Анатолию Шарию в статусе политического беженца. Решение обжалованию не подлежит, сообщает агентство Унiан.

Об этом говорится в решении суда от 29 декабря, которое есть в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что еще в 2015 году миграционная служба при МВД Литвы инициировала процедуру аннулирования статуса беженца, предоставленного блогеру. Тот утверждал, что такой запрос через неофициальные каналы подал украинский президент литовскому главе.

Потом в МВД страны пришли к выводам, что присутствие Шария в Литовской республике угрожает нацбезопасности. Правоохранительные органы запретили ему въезд в страну.

Шарий, как говорится в документах, обжаловал решение миграционной службы в части о статусе беженца, которое, по его мнению, было необоснованным.

После повторного расследования миграционная служба пришла к выводам, что "причины для предоставления заявителю статуса беженца исчезли, новое судебное расследование не было дискриминационным и что не было оснований для сохранения статуса беженца в связи с новыми обстоятельствами".

Суд отклонил часть жалобы заявителя Анатолия Шария об отмене ему статуса беженца и разрешения на долгосрочное проживание в Литве.

Шария обязали оплатить судебные издержки в размере 1 750 евро.

Статус политического беженца Литвы Шарий получил в 2012 году. Он утверждал, что проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него возбудили ряд сфабрикованных дел.

Этому предшествовал конфликт Шария в киевском McDonald's, в ходе которого журналист выстрелил в посетителя. Полиция тогда открыла дело по статье о покушении на жизнь человека.

В феврале 2021 года украинские правоохранители сообщили Анатолию Шарию подозрение в госизмене. Блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, уточнили в СБУ.

Позже против Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях при финансировании его партии. Тещу блогера, в свою очередь, подозревают в подделке документов о "покупке" политической силы "Партия Шария" и избрании ее "руководителей".

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