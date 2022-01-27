Из-за большого количества больных в Литве уже останавливается жизнь, эксперты предупреждают – еще не конец

В Литве количество больных коронавирусом бьет рекорды, постепенно останавливается жизнь. В некоторых компаниях одновременно болеют по несколько бригад. Каунасцы уже почувствовали это: около домов стоят полные контейнеры мусора, вывезти мусор обещают через неделю, сейчас это сделать некому. Ситуация накаляется и в других учреждениях, например, в поликлиниках. Эксперты говорят, что нынешние данные не отражают реальность, ведь люди ждут тестирования по несколько дней.

Жительница Каунаса Айне выносит мусор и оставляет пакет у контейнера, поскольку контейнер забит до отказа. Обычно мусор вывозят по пятницам, но на этот раз его не вывезли.

"На прошлой неделе мусор у нас не вывезли, мы забеспокоились, поскольку контейнер полон. МЫ позвонили, чтобы узнать, в чем дело, выяснилось, что две бригады болеют коронавирусом", – сказала LNK молодая женщина.

По ее словам, мусор обещали вывезти через неделю.

"Это долго, контейнер уже сейчас полный", – сказала Айне.

Представитель Kauno švarа Й.Трумпа сказал: "Мы иногда опаздываем с вывозом на день-два. Но сейчас время напряженное, многие работники болеют. Но мы стараемся. Если опаздываем, работники помогают коллегам".

Однако он сказал, что если больных будет очень много, задействуют план Б.

"Скорее всего, пока ситуация не настолько плохая, но если что, придется на время изоляции приглашать водителей других компаний, которые знакомы со спецификой работы"“, – сказал он.

Из-за быстрого распространения вируса, с проблемами сталкиваются и другие компании и учреждения. Например, поликлиники.

"Сейчас болеют 36 человек, раньше такого количества больных не было. Но пока работа продолжается, визита к семейным врачам приходится ждать неделю", – сказал LNK глава Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша.

Мобильные пункты тестирования перегружены, стоят большие очереди. Каунасу одного мобильного пункта уже не хватает. Планируется открывать второй.

"Поток людей вырос в 5 раз. В четверг мы примем в 6 раз больше людей, чем обычно", – сказал Кибиша.

Представитель Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас сказал, что в других учреждениях ситуация под контролем, хотя количество больных растет. Однако во многих ведомствах и компания работники работают удаленно.

Ученые говорят, что нынешние цифры - только затишье перед бурей.

"Можно предположить, что немалая часть заболевших не попадает в статистику. Реальное количество больных намного выше. Волна еще нарастает", – сказал LNK профессор Юозас Аугутис.

Он несколько недель назад предсказывал, что будет такое количество больных, какое мы видим сейчас. Сейчас его прогноз еще мрачнее.

"Максимум может быть по 10 000–12 000 в день зафиксированных. А тех, кто не попадет в статистику, в 4-5 раз больше. Значит 25 000- 30 000 в день может быть", – заметил Аугутис.

Специалисты говорят, что пик заболеваемости придется на начало февраля.

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