Эксперт: ограничения только затянут процесс во времени

В Литве быстро растет заболеваемость коронавирусом, однако не все эксперты высказываются за введение ограничений.

Онкоиммунолог Национального института онкологии Марюс Стрёга в фейсбуке писал, что вирус меняется, выражение пандемии и ее влияние на общество меняется, параллельно меняется и отношение экспертов в управлению ситуацией.

"И очень хорошо, что мнения и взгляды различаются, именно благодаря корректной оценке можно принять наиболее оптимальные решения. Советник премьер-министра Живиле Гудлявичене уже организует расширенное заседание экспертов, на котором обсудят разные мнения и представят предложения. После этого правительство примет необходимые решения", - сказал он.

Стрёга считает, что столкновение членов общества с вирусом неизбежно, а различные ограничения просто растянут этот процесс во времени.

"Информации о воздействии "омикрона", особенно на людей из группы риска, достаточно, ее распространение адекватное. Последствия контакта с "омикроном" будут зависеть от оптимальности статуса иммунизации на момент контакта. Вакцина доступна для всех, никаких ограничений нет", – перечислял специалист.

По его мнению, в контексте волны "омикрона" люди сами могут оценивать, какой способ иммунизации им кажется наиболее приемлемым – более безопасный или все же тот, что дает долгосрочные последствия.

"На нынешнем этапе пандемии для людей не из группы риска естественный способ даже лучше, поскольку позволяет формироваться более широкому иммунитету (...), который может защитить и от будущих вариаций C19. Люди из групп риска могут привиться. Если они не хотят, это их дело: даже если они временно заполнят больницы, это займет несколько недель; некоторые из них пройдут через фильтр естественного отбора", – писал Стрёга.

По его словам, адаптированной к "омикрону" вакцины нет, поэтому понемногу надо снимать ограничения и дать обществу возможность привиться или натуральным способом получить иммунитет, идти ва-банк.

Он считает, что кратковременный рост пациентов в больницах (особенно, если это будут непривитые или те, кто вовремя не сделал третью прививку) тоже не должен останавливать естественный путь приобретения иммунитета.

"Если система здравоохранения перенесла предыдущие волны, выдержит и эту, поскольку она будет короче, "омикрон" распространяется быстрее. Важно, чтобы в больницах не было такого всплеска, который ощутят ВСЕ члены общества. Если мы заметим, что нагрузка на систему слишком велика, тогда можно обсуждать некоторые ограничения", – писал Стрёга.

"Если система здравоохранения работает без перебоев, надо вводить послабления, иначе мы заиграемся", – заметил он.

По его словам, большая часть ограничений уже сделала свое дело, помогла снизить число больных и скончавшихся.

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