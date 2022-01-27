Президент Литвы призывает "исправить" название представительства Тайваня в Вильнюсе

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает правительство "исправить" название тайваньской миссии в Литве, чтобы оно звучало одинаково на всех языках.

"Название представительства Тайваня на литовском, английском и китайском языках не совпадает. Давайте хотя бы подкорректируем те вещи, которые хорошо видны черным по белому", — сказал в четверг Науседа в интервью литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

"Я думаю, это совершенно естественно — о каком бы учреждении мы ни говорили, будь то компания или представительство: если его названия на разных языках разные, это вызывает совершенно ненужные вопросы и ненужную напряженность. По крайней мере, в этом месте, я думаю, мы можем четко договориться", — сказал он.

Отношения между Литвой и Китаем значительно ухудшились после того, как Вильнюс разрешил представительству Тайваня работать в стране под названием острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как "представительство Тайваня". Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство. В других странах такие представительства работают под названием столицы острова - Тайбэя.

Науседа подчеркнул, что именно название тайваньской миссии на китайском языке "стало ключевым фактором" в конфликте с Китаем, и что принятие решений правительством не было должным образом скоординировано и оно тщательно не оценило все возможные ответы Китая.

"Сегодня мы видим, что действия Китая идут глубже. Конечно, мы должны попытаться предотвратить их в первую очередь на уровне ЕС, но сегодня это создает некоторые ощутимые потери для части литовского бизнеса, и мы не можем с этим мириться", — сказал президент.

Ссылаясь на неназванные источники, информационное агентство Reuters сообщило, что во вторник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Науседе назвать это учреждение "Тайваньским народным представительством". Ландсбергис опроверг это.

"Нет, таких намерений нет, планов по официальному названию нет, я уже не раз говорил", - заявил Ландсбергис журналистам в Сейме в среду.

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