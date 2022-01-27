Началась информационная атака против стран Балтии: распространяют информацию об эвакуации из посольств РФ

Кремль принял решение отозвать своих дипломатов из страны. Примерно такие сообщения на английском языке в последние дни распространяют в Twitter о мнимой эвакуации послов из стран Балтии. Эксперты предупреждают – это ложь и попытки посеять панику.

Напряжение в связи с ситуацией в Украине не снижается, а США и Великобритания объявила об отзыве своих дипломатов из этой страны. В среду в социальной сети Twitter появились странные сообщения о мнимой эвакуации посольств РФ из стран Балтии.

"Кремль принял решение обязать покинуть Литву миссию из соображений безопасности в связи с постоянными усилиями США по дестабилизации страны и нанесению ущерба безопасности граждан Литвы и посещающих Литву, живущих в Литве лиц", – такое странное сообщение оставил человек, который назвал себя Тимофеем Акимовым.

Melagienos apie Rusijos diplomatų evakuaciją Foto: Twitter nuotr.

Были и другие идентичные сообщения без указаний и пояснений, только с указанием других стран Балтии – Эстонии и Латвии. Только стран Балтии.

По словам специалиста, исследующего дезинформацию и кибератаки, Маркиана Кузмовича, всего до четверга в Twitter появилось больше 2000 таких сообщений, их оставили 36 пользователей. Авторы всех сообщений – от "приверженцев Конституции и порядка" до "консультантов пенсионеров" создали свои профили в Twitter в январе этого года, у них почти нет последователей, есть всего несколько незначительных записей.

Sugeneruotos profilio nuotraukos pavyzdys Foto: Twitter nuotr.

Они пишут по-английски, но у всех имена и фамилии русские, место жительства - Россия. Более того – на всех профилях есть фотографии, но это не реальные люди: это фотографии, созданные искусственным интеллектом с использованием лиц разных людей. Не все снимки удачные – к примеру в профиле Артема Зайцева стоит фотография женщины, у этого пользователя нет последователей, но он ссылается якобы на ABC news, пишет, что Россия якобы готовится эвакуировать дипломатов и их семьи из стран Балтии.

По словам преподавателя Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюса Малюкявичюса, такая атака так называемых ботов не случайно началась после того, как США и Великобритания сообщили об отзыве своих дипломатов из Киева, и после того как Вашингтон сообщил, что передал России ответ на список требований.

"Это попытка посеять панику. Это увеличивает хаос, неизвестность в связи с возможными действиями. Остается широкий спектр неожиданности", – сказал эксперт. Такой дополнительный фронт может создать превосходство – если в одном месте распространяют дезинформацию, становится неясно, в каком направлении будут развиваться события.

По мнению Малюкявичюса, эта кампания в Twitter в первую очередь направлена на Запад – что будет, если Запад усилит здесь свое присутствие.

А НАТО именно это и делает – Дания размещает в Литве дополнительные истребители F-16, которые укрепят миссию воздушной полиции НАТО. Подобные же действия предприняли США, направив в Эстонию истребители F-15.

С другой стороны, по словам Малюкявичюса, раньше таких атак, как эта не было. Кроме того, создание ботов было внезапным – все профили созданы в январе этого года, а это значит, что идея родилась внезапно, появилась необходимость в таких ботах, обычно боты создают заранее, их профили снабжаются информацией, у них есть последователи, чтобы создать образ реальных людей.

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